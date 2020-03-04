Токон Мамытов: Мы навестили задержанных сторонников Садыра Жапарова

Омбудсмен сообщил, что арестованные участники митинга не жалуются на условия содержания в следственном изоляторе
Сотрудники института омбудсмена КР навестили задержанных сторонников экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом Vesti.kg сообщил акыйкатчы Токон Мамытов.
По его словам, правозащитники навестили и экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.
- Всех задержанных участников митинга наши сотрудники навестили в изоляторе временного содержания, – сказал Мамытов. – Жалоб от них не поступало.
Напомним, что 2 марта текущего года в Бишкеке прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки.
По данному факту ГУВД столицы начало досудебное производство по ст. 264 «Массовые беспорядки» УК КР.
В рамках досудебного производства заключены под стражу четыре человека.
Кроме того, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на насильственный захват власти» УК КР, задержаны организатор митинга Каныбек Осмоналиев и активный участник акции Д.А.
Источник: vesti.kg
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