Токон Мамытов: Мы навестили задержанных сторонников Садыра Жапарова

Омбудсмен сообщил, что арестованные участники митинга не жалуются на условия содержания в следственном изоляторе​

Сотрудники института омбудсмена КР навестили задержанных сторонников экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом Vesti.kg сообщил акыйкатчы Токон Мамытов.​

По его словам, правозащитники навестили и экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

- Всех задержанных участников митинга наши сотрудники навестили в изоляторе временного содержания, – сказал Мамытов. – Жалоб от них не поступало.​

Напомним, что 2 марта текущего года в Бишкеке прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки.​

По данному факту ГУВД столицы начало досудебное производство по ст. 264 «Массовые беспорядки» УК КР.

В рамках досудебного производства заключены под стражу четыре человека.​

Кроме того, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на насильственный захват власти» УК КР, задержаны организатор митинга Каныбек Осмоналиев и активный участник акции Д.А.

Источник: vesti.kg