(Видео) Темир Сариев о ЕАЭС, дороге Балыкчи — Корумду и самой крупной «подставе» его в карьере

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев в интервью редакции Elgezit.kg
Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев в интервью редакции Elgezit.kg рассказал о том, с кем он собирается объединяться для участия в предстоящих парламентских выборах, лоббировал ли он интересы китайской компании при реконструкции дороги Балыкчи — Корумду, о плюсах вступления Кыргызстана в ЕАЭС и самой крупной «подставе» в его жизни.
Источник: Elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!