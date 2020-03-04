(Видео) Темир Сариев о ЕАЭС, дороге Балыкчи — Корумду и самой крупной «подставе» его в карьере

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев в интервью редакции Elgezit.kg

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев в интервью редакции Elgezit.kg рассказал о том, с кем он собирается объединяться для участия в предстоящих парламентских выборах, лоббировал ли он интересы китайской компании при реконструкции дороги Балыкчи — Корумду, о плюсах вступления Кыргызстана в ЕАЭС и самой крупной «подставе» в его жизни.

Источник: Elgezit.kg