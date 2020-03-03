Кундуз Жолдубаева: Мы требуем, чтобы суд был открытым и провели его во Дворце спорта

Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева посетовала на то, что в Первомайском районном суде не созданы элементарные условия для проведения заседаний.

Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева посетовала на то, что в Первомайском районном суде не созданы элементарные условия для проведения заседаний.

— Здесь не создано никаких условий. Не поставили даже стола для наших адвокатов. Им некуда складывать свои бумаги, — заявила Кундуз Жолдубаева. — Во время заседаний по делу апрельской революции власть показала открытость и проводила процесс во Дворце спорта. Мы просим обеспечить гласность заседаний и хотим, чтобы суд проводили либо во Дворце спорта, либо в Кыргызском драматическом театре. Хоть где, но чтобы процесс был открытым. Чего власти боятся? Пусть весь мир видит как идет суд.

Источник: Элгезит