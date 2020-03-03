Жээнбеков: Вчера милиция в полной мере выполнила свою задачу. Язык ультиматумов не будет приниматься

Президент провел заседание Совета безопасности в узком составе

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 марта, провел заседание Совета безопасности в узком составе по вопросу экономической безопасности страны с участием руководителей ряда госорганов.

Он подчеркнул, что государственная власть обязана укреплять экономическую безопасность страны и обеспечивать мирную жизнь граждан.

Основным требованием к органам внутренних дел в первую очередь является обеспечение мирной жизни граждан.

«Вчера сотрудники милиции в полной мере выполнили свою задачу. Они защитили право граждан на мирную жизнь и обеспечили порядок в городе.

Как глава государства, еще раз повторяю — спокойствие в обществе стоит превыше всего. Все вопросы будут решены в правовом поле, язык ультиматумов не будет приниматься. В стране должен соблюдаться закон», — подчеркнул Жээнбеков.

Далее глава государства акцентировал внимание на вопросах обеспечения экономической безопасности страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Руководители соответствующих государственных органов представили информацию о проводимой работе по предотвращению негативных последствий для экономики страны, рассказали об антикризисных мерах, принимаемых в данном направлении.

Президент порекомендовал правительству рассматривать не только риски и проблемы, но также и возможности, оперативно анализировать ситуацию и помогать предпринимателям, если открываются новые ниши для сбыта продукции.

Рекомендовано также образовать республиканский оперативный штаб по эффективной координации задействованных госорганов для минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности.

Отдел информационной политики

аппарата президента