Жээнбеков: Вчера милиция в полной мере выполнила свою задачу. Язык ультиматумов не будет приниматься 

Президент провел заседание Совета безопасности в узком составе
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 марта, провел заседание Совета безопасности в узком составе по вопросу экономической безопасности страны с участием руководителей ряда госорганов.
Он подчеркнул, что государственная власть обязана укреплять экономическую безопасность страны и обеспечивать мирную жизнь граждан.
Основным требованием к органам внутренних дел в первую очередь является обеспечение мирной жизни граждан.
«Вчера сотрудники милиции в полной мере выполнили свою задачу. Они защитили право граждан на мирную жизнь и обеспечили порядок в городе.
Как глава государства, еще раз повторяю — спокойствие в обществе стоит превыше всего. Все вопросы будут решены в правовом поле, язык ультиматумов не будет приниматься. В стране должен соблюдаться закон», — подчеркнул Жээнбеков.
Далее глава государства акцентировал внимание на вопросах обеспечения экономической безопасности страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Руководители соответствующих государственных органов представили информацию о проводимой работе по предотвращению негативных последствий для экономики страны, рассказали об антикризисных мерах, принимаемых в данном направлении.
Президент порекомендовал правительству рассматривать не только риски и проблемы, но также и возможности, оперативно анализировать ситуацию и помогать предпринимателям, если открываются новые ниши для сбыта продукции.
Рекомендовано также образовать республиканский оперативный штаб по эффективной координации задействованных госорганов для минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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