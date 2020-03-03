На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий (список)

На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий, сообщил координатор ЦИК по городу Ош и Ошской области Расул Бакиров.

На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий, сообщил координатор ЦИК по городу Ош и Ошской области Расул Бакиров.

Прием документов от политических партий завершился вчера, 2 марта, в 00:00.

Список политических партий на участие в предстоящих в апреле выборах депутатов Ошского горкенеша:

- Либерально-демократическая партия Кыргызстана;

- «Эмгек»;

- «Биримдик»;

- «Бирик»;

- «Мекен ынтымагы»;

- «Бир бол»;

- «Онугуу-Прогресс»;

- «Кыргызстан»;

- «Улуу журт».

Выборы депутатов местных кенешей Ошской области и города Оша назначены на 12 апреля 2020 года.

Источник: Баракелде