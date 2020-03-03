На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий (список)

На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий, сообщил координатор ЦИК по городу Ош и Ошской области Расул Бакиров.
На выборах в Ошский горкенеш будут состязаться 9 партий, сообщил координатор ЦИК по городу Ош и Ошской области Расул Бакиров.
Прием документов от политических партий завершился вчера, 2 марта, в 00:00.
Список политических партий на участие в предстоящих в апреле выборах депутатов Ошского горкенеша:
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана;
- «Эмгек»;
- «Биримдик»;
- «Бирик»;
- «Мекен ынтымагы»;
- «Бир бол»;
- «Онугуу-Прогресс»;
- «Кыргызстан»;
- «Улуу журт».
Выборы депутатов местных кенешей Ошской области и города Оша назначены на 12 апреля 2020 года.
Источник: Баракелде
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