(Видео) Алмазбека Атамбаева доставили в Первомайский районный суд

В Первомайский районный суд, сегодня 3 марта доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Солдаты департамента охраны и конвоирования ГСИН не позволяют журналистам и сторонникам фотографировать Атамбаева даже из окна.
Судебное разбирательство проводится под председательством судьи Марата Сыдыкова.
Это первый судебный процесс после предъявления обвинения фигурантам дела. Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что согласен принять участие в процессе.
Напомним, что суд по так называемым «Кой-ташским событиям» проходит в закрытом режиме. Сегодня, 3 марта должны пройти пройти предварительные слушания. Одним из обвиняемых проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!