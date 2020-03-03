(Фото) Какие партии выдвинули своих кандидатов на выборы в городские кенеши (список)

Центризбирком КР предоставил список политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на предстоящие выборы в городские кенеши.

Центризбирком КР предоставил список политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на предстоящие выборы в городские кенеши. Об этом сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на встрече с представителями СМИ республики.

Источник: Элгезит