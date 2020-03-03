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 Экс-депутат Каныбек Осмоналиев водворен в ИВС ГКНБ по подозрению в покушении на насильственный захват власти 

Вместе с ним задержан еще один активный участник вчерашнего митинга

Сегодня, 3 марта 2020 года, ГКНБ задержал одного из организаторов вчерашнего митинга экс-депутата ЖК КР Каныбека Осмоналиева и активного участника Д.А.

Они задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.39 и ст.309 (Покушение на насильственный захват власти) УК КР.

По результатам проводимых следственных действий будет решен вопрос о вручении им уведомления по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений и избрании меры пресечения.

Досудебное производство по делу продолжается.

Пресс-центр ГКНБ

           

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