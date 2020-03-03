Алмазбек Атамбаев примет участие в судебном заседании по событиям в Кой-Таше 

Сегодня пройдет предварительное слушание по резонансному делу
В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоится предварительное слушание по кой-ташским событиям. Об этом сообщает член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, в суде ожидается участие бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В списке обвиняемых числятся бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, экс-рукаппарата президента Фарид Ниязов, бывший депутат ЖК Равшан Жээнбеков, депутаты ЖК от фракции СДПК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев, бывший депутат ЖК Мээрбек Мискенбаев и другие.
Всего обвинения предъявлены 14 лицам.
Дела фигурантов, согласившихся на сотрудничество со следствием, выделены в отдельное производство.
Источник: Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!