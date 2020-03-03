Алмазбек Атамбаев примет участие в судебном заседании по событиям в Кой-Таше

Сегодня пройдет предварительное слушание по резонансному делу

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоится предварительное слушание по кой-ташским событиям. Об этом сообщает член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, в суде ожидается участие бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В списке обвиняемых числятся бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, экс-рукаппарата президента Фарид Ниязов, бывший депутат ЖК Равшан Жээнбеков, депутаты ЖК от фракции СДПК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев, бывший депутат ЖК Мээрбек Мискенбаев и другие.

Всего обвинения предъявлены 14 лицам.

Дела фигурантов, согласившихся на сотрудничество со следствием, выделены в отдельное производство.

Источник: Вести