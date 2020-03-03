Феликс Кулов: Каныбек Осмоналиев будет исключен из «Ар-Намыс» за нарушение партийной дисциплины

Экс-премьер полагает, что после митинга положение Садыра Жапарова лишь ухудшилось

Экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева исключат из партии «Ар-Намыс» по причине того, что он стал организатором митинга в поддержку Садыра Жапарова, не предупредив руководство политобъединения. Об этом Vesti.kg сказал лидер «Ар-Намыс», бывший премьер Феликс Кулов.

- Каныбек Осмоналиев нарушил партийную дисциплину, - сказал он. - О том, что он возглавил штаб по поддержке экс-депутата Садыра Жапарова и является одним из организаторов митинга, я узнал из СМИ. И тогда я предупреждал, что это плохая идея, поскольку сам Жапаров просил не выходить на митинг, ведь вопрос о его освобождении был на стадии рассмотрения. Да и к тому же осужденный экс-депутат переживал, что во время акции протеста могут произойти провокации, которые помешают его освобождению. На эти обращения организаторы митинга были обязаны отреагировать.

Феликс Шаршенбаевич добавил, что еще одной ошибкой сторонников осужденного экс-депутата стало проведение митинга на площади Ала-Тоо.

- Они могли пойти в сквер им. Горького, и это было бы показателем того, что народ на самом деле обеспокоен состоянием здоровья и положением Садыра Жапарова, - пояснил он. - А на площади зачастую начинает срабатывать негативный эффект толпы, и людей становится невозможно контролировать, что и произошло в очередной раз. Хотя если бы Каныбек Осмоналиев обратился к руководству партии, мы бы не стали ему запрещать проводить этот митинг при условии, что сам Жапаров был бы не против. Но объяснили бы ему, как сделать это правильно, чтобы избежать вот таких последствий. Надеюсь, Осмоналиев сам выйдет из партии. Но если он не сделает этого, его исключат. Иначе и быть не может. Потому что теперь из-за его действий выходит так, что наша партия была организатором митинга, что не соответствует действительности.

Вместе с тем Кулов полагает, что положение Садыра Жапарова после произошедшего ухудшится.

- Если раньше власти и думали о том, чтобы его освободить, то теперь они не смогут этого сделать, потому что народ станет думать, что все вопросы можно решить, выйдя на улицу, - заключил бывший глава правительства.

Напомним, вчера сторонники осужденного экс-депутата Садыра Жапарова вышли на митинг на площадь Ала-Тоо. Основным их требованием было немедленное освобождение их лидера. Участники акции протеста пробыли на площади около 6 часов, после чего направились к зданию Жогорку Кенеша. Митинг закончился силовым разгоном демонстрантов с применением слезоточивого газа, шумовых гранат и водометов.

Организаторов митинга Каныбека Осмоналиева и Амангелди Артыкова задержали.



Источник: vesti.kg