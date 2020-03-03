Камчыбек Ташиев: Никогда не буду поддерживать попытки свержения президента и захвата власти

Политик заверил, что не оказывал никакой помощи в организации прошедшего митинга

Бывший депутат ЖК Камчыбек Ташиев, комментируя прошедший накануне митинг в защиту осужденного экс-парламентария Садыра Жапарова, заявил, что никогда не будет поддерживать попытки свержения президента и насильственного захвата власти. Об этом политик сказал в интервью порталу «Коом.пресс».

«Я с самого начала не поддерживал митинг, который прошел 2 марта, и не оказывал никакую помощь. По политическим делам уже третий день нахожусь в регионах. Я не в городе. По поводу митинга не общался ни с одним человеком. Различная информация, где фигурирует мое имя, не соответствует действительности. Никогда не буду поддерживать попытки свержения президента и насильственного захвата власти», - сказал Ташиев.

Напомним, накануне на площади Ала-Тоо прошел митинг в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Количество собравшихся сторонников составило более 1000 человек. Они требовали немедленного освобождения Жапарова. Позже сотрудники милиции и спецназ, вооружившись щитами и дубинками, разогнали митингующих.

Источник: vesti.kg