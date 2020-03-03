МВД не передало в суд дела 14 обвиняемых по делу Азиза Батукаева

По мнению адвоката Замира Жоошева, это можно назвать рычагом давления, поскольку фигурантов, заключивших сделку со следствием, держат на крючке

По мнению адвоката Замира Жоошева, это можно назвать рычагом давления, поскольку фигурантов, заключивших сделку со следствием, держат на крючке

Следствие не передало в Первомайский райсуд дела 14 обвиняемых по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева. Об этом Vesti.kg сказал юрист Замир Жоошев.

- Точно так же не переданы дела пяти человек, которые заключили сделку со следствием по уголовному делу по кой-ташским событиям, - сказал он. - В соответствии со статьей 155 УПК КР досудебное производство по уголовным делам должно быть закончено в срок не позднее 2 месяцев с момента уведомления лица о подозрении в совершении преступления. Подозреваемые по кой-ташским событиям и по делу Батукаева были уведомлены еще летом прошлого года. Однако почему-то дела в отношении лиц, не заключивших соглашение со следствием, были расследованы и переданы в суд, а в отношении лиц, заключивших соглашение, следствие не завершается. Считаю, что их держат на крючке. Не переданное в суд дело - это своего рода рычаг давления.

Замир Жоошев отметил, что дела должна была передать Следственная служба МВД с согласия Генеральной прокуратуры.

Источник: vesti.kg