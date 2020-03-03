В Бишкеке взломан и опечатан штаб сторонников Садыра Жапарова

Произошедшее запечатлел адвокат Бактыбек Жумашев, работающий в офисе неподалеку

В Бишкеке опечатан офис штаба сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом в социальной сети Facebook сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

«С утра взломан офис штаба поддержки Садыра Жапарова. Проведён обыск. Это значит, что началось досудебное производство и будут кого-то уведомлять о подозрении в совершении преступления», - написал он.

В беседе с Vesti.kg Жумашев пояснил, что не является адвокатом сторонников бывшего парламентария.

- Наш офис находится рядом с их штабом, - прокомментировал он.

Напомним, накануне в Бишкеке прошел митинг сторонников Садыра Жапарова, который завершился массовыми беспорядками и разгоном милицией протестующих.

Участники акции требовали немедленного освобождения Жапарова из мест лишения свободы.

В результате митинга ГКНБ задержал одного из организаторов вчерашнего митинга, экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.39 и ст.309 (Покушение на насильственный захват власти) УК КР.

Источник: vesti.kg