В Бишкеке взломан и опечатан штаб сторонников Садыра Жапарова

Произошедшее запечатлел адвокат Бактыбек Жумашев, работающий в офисе неподалеку
В Бишкеке опечатан офис штаба сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом в социальной сети Facebook сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.
«С утра взломан офис штаба поддержки Садыра Жапарова. Проведён обыск. Это значит, что началось досудебное производство и будут кого-то уведомлять о подозрении в совершении преступления», - написал он.
В беседе с Vesti.kg Жумашев пояснил, что не является адвокатом сторонников бывшего парламентария.
- Наш офис находится рядом с их штабом, - прокомментировал он.
Напомним, накануне в Бишкеке прошел митинг сторонников Садыра Жапарова, который завершился массовыми беспорядками и разгоном милицией протестующих.
Участники акции требовали немедленного освобождения Жапарова из мест лишения свободы.
В результате митинга ГКНБ задержал одного из организаторов вчерашнего митинга, экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.39 и ст.309 (Покушение на насильственный захват власти) УК КР.
Источник: vesti.kg
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