Сотрудничество между двумя странами согревает сердце

«Россия наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер», — подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.

«Россия наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер», — подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.

«Кыргызский народ, еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. Неоспорим тот факт, что за семь десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что прошло почти тридцать лет, как Кыргызстан стал независимым государством, но культурные, духовные, братские отношения двух народов остались неразрывными.

«Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радует, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран. Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общие культурно — духовные ценности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

По правде говоря, радуют отношения между двумя странами. Безгранично рады около миллиона наших мигрантов, трудящихся в России. Они выражают благодарность главе государства, благословляют его.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 10