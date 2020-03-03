После митинга задержаны 166 граждан, 4 человека заключены под стражу

Задержаны 166 граждан из числа участников митинга на площади Ала-Тоо 2 марта, сообщает сегодня, 3 марта, пресс-служба МВД.
«Второго марта текущего года после митинга в районные управления внутренних дел Бишкека были доставлены 166 участников митинга приведшего к массовым беспорядкам. Из них 162 граждан были отпущены после проведения работ по установлению личностей.
Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ГУВД Бишкека начато досудебное производство по ст. 264 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики. В рамках досудебного производства заключены под стражу 4 граждан. В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — говорится в информации.
Кроме того, в результате массовых беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести, уточняет ведомство.
Вчера, в 19:00 2 марта сотрудники силовых органов с использованием водометов и слезоточивого газа вытеснили и разогнали с площади Ала-Тоо участников митинга в защиту заключенного политика Садыра Жапарова.
Источник: super.kg
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