После митинга задержаны 166 граждан, 4 человека заключены под стражу

Задержаны 166 граждан из числа участников митинга на площади Ала-Тоо 2 марта, сообщает сегодня, 3 марта, пресс-служба МВД.

«Второго марта текущего года после митинга в районные управления внутренних дел Бишкека были доставлены 166 участников митинга приведшего к массовым беспорядкам. Из них 162 граждан были отпущены после проведения работ по установлению личностей.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ГУВД Бишкека начато досудебное производство по ст. 264 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики. В рамках досудебного производства заключены под стражу 4 граждан. В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — говорится в информации.

Кроме того, в результате массовых беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести, уточняет ведомство.

Вчера, в 19:00 2 марта сотрудники силовых органов с использованием водометов и слезоточивого газа вытеснили и разогнали с площади Ала-Тоо участников митинга в защиту заключенного политика Садыра Жапарова.

Источник: super.kg