Задержан старший брат Садыра Жапарова

В Госкомитет нацбезопасности доставлена группа лиц, считающихся организаторами митинга 2 марта с требованием освобождения Садыра Жапарова.

Отдельных из них подозревают в попытке захвата власти.

«Организаторы и активные участники митинга доставлены в ГКНБ. Это Каныбек Осмоналиев, Сабыр Жапаров, Амангелди Артыков и другие. Данный факт в рамках досудебного производства зарегистрирован в Едином реестре по статье 39 (Попытка насильственного захвата власти) УК КР. В настоящее время идут следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Из перечисленных в качестве организаторов митинга экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев является председателем движения в защиту Садыра Жапарова, а Амангелди Артыков известен как руководитель движения под названием «Кырк уруу кыргыз — жети дубан ынтымагы».

Второго марта на центральной площади Ала-Тоо Бишкека состоялся митинг с требованием освободить заключенного политика Садыра Жапарова. В финале акции произошло столкновение сторон, милиция разогнала участников митинга, отдельных задержала. Во время разгона митингующих были брошены камни, пострадали автомашины, здания на обочине дороги.

Милиция еще не представила уточненных данных о количестве задержанных по обвинению в беспорядках.

Источник: govori.tv