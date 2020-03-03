Задержан старший брат Садыра Жапарова

В Госкомитет нацбезопасности доставлена группа лиц, считающихся организаторами митинга 2 марта с требованием освобождения Садыра Жапарова.
Отдельных из них подозревают в попытке захвата власти.
«Организаторы и активные участники митинга доставлены в ГКНБ. Это Каныбек Осмоналиев, Сабыр Жапаров, Амангелди Артыков и другие. Данный факт в рамках досудебного производства зарегистрирован в Едином реестре по статье 39 (Попытка насильственного захвата власти) УК КР. В настоящее время идут следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
Из перечисленных в качестве организаторов митинга экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев является председателем движения в защиту Садыра Жапарова, а Амангелди Артыков известен как руководитель движения под названием «Кырк уруу кыргыз — жети дубан ынтымагы».
Второго марта на центральной площади Ала-Тоо Бишкека состоялся митинг с требованием освободить заключенного политика Садыра Жапарова. В финале акции произошло столкновение сторон, милиция разогнала участников митинга, отдельных задержала. Во время разгона митингующих были брошены камни, пострадали автомашины, здания на обочине дороги.
Милиция еще не представила уточненных данных о количестве задержанных по обвинению в беспорядках.
Источник: govori.tv
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