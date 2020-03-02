Сторонники Садыра Жапарова перекрыли улицу Токтогула

Участники акции протеста просят водителей остановить движение

Митингующие - сторонники осужденного экс-депутата Садыра Жапарова перекрыли улицу Токтогула.

Они просят водителей останавливать машины, чтобы перекрыть движение. Слышны крики. Участники акции протеста настроены агрессивно. Они призывают всех собраться в одном месте.

У многих людей в руках камни. На заднем фоне слышны звуки шумовых гранат.



Источник: vesti.kg