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(Видео) Спецназ начал разгон митингующих водометами и шумовыми гранатами 

Толпу оттеснили с площади Ала-Тоо

На площади Ала-Тоо спецназ начал разгон митингующих.

В сторону участников акция протеста двинулись сотрудники спецназа, вооруженные дубинками и щитами, а также со служебными собаками. Произошло столкновение. В сторону спецназа полетели камни. митингующих разгоняют водометами.

Толпу гонят от Белого дома.


По словам журналистов, есть раненые.  Со стороны площади слышны звуки шумовых гранат. Митингующих оттеснили за площадь Ала-Тоо.

Источник: vesti.kg

Милиция разгоняет митингующих. (Дрон)

 

 

Источник: Акипресс

           

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