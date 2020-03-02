(Видео) Спецназ начал разгон митингующих водометами и шумовыми гранатами 

Толпу оттеснили с площади Ала-Тоо
На площади Ала-Тоо спецназ начал разгон митингующих.
В сторону участников акция протеста двинулись сотрудники спецназа, вооруженные дубинками и щитами, а также со служебными собаками. Произошло столкновение. В сторону спецназа полетели камни. митингующих разгоняют водометами.
Толпу гонят от Белого дома.
По словам журналистов, есть раненые. Со стороны площади слышны звуки шумовых гранат. Митингующих оттеснили за площадь Ала-Тоо.
Источник: vesti.kg
Милиция разгоняет митингующих. (Дрон)
Источник: Акипресс
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