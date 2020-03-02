(Видео) Женщины напали на сотрудницу Жогорку Кенеша

Между тем на площадь Ала-Тоо прибыли бойцы спецназа, вооруженные дубинками и щитами

У выхода из здания парламента митингующие встречают сотрудников ЖК.

«Отвечайте! Мы оставили своих детей! Бедный народ избирал вас!», - воскликнула женщина.

После чего митингующие женщины напали на сотрудников Жогорку Кенеша.

«У меня есть такая же мать. Я работаю в аппарате Жогорку Кенеша, как вы не понимаете!», - крикнула ей в ответ сотрудница ЖК.

Кроме того, она отказалась представляться и комментировать корреспонденту Vesti.kg сложившуюся ситуацию.

«Пускай комментируют те, которые могут им что-то ответить», - сказала она.

Между тем на площадь Ала-Тоо прибыли бойцы спецназа, вооруженные дубинками и щитами.



Источник: vesti.kg