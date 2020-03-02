(Видео) Женщины напали на сотрудницу Жогорку Кенеша 

Между тем на площадь Ала-Тоо прибыли бойцы спецназа, вооруженные дубинками и щитами
У выхода из здания парламента митингующие встречают сотрудников ЖК.
«Отвечайте! Мы оставили своих детей! Бедный народ избирал вас!», - воскликнула женщина.
После чего митингующие женщины напали на сотрудников Жогорку Кенеша.
«У меня есть такая же мать. Я работаю в аппарате Жогорку Кенеша, как вы не понимаете!», - крикнула ей в ответ сотрудница ЖК.
Кроме того, она отказалась представляться и комментировать корреспонденту Vesti.kg сложившуюся ситуацию.
«Пускай комментируют те, которые могут им что-то ответить», - сказала она.
Между тем на площадь Ала-Тоо прибыли бойцы спецназа, вооруженные дубинками и щитами.
Источник: vesti.kg
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