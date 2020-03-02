(Видео) Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли представители власти

Участники митинга за освобождение осужденного экс-депутата Садыра Жапарова двинулись от площади к зданию Жогорку Кенеша.

Из толпы слышны крики в сторону «Белого дома» с призывом выйти к ним. Часть участников акции протеста пошла к проходной здания ЖК.

Напомним, что сторонники экс-депутата Садыра Жапарова вышли на митинг. Основное требование участников акции протеста — освобождение их лидера из заключения. Власти пообещали митингующим рассмотреть вопрос в течение трех дней, но сторонники Жапарова намерены стоять до тех пор, пока их требования не выполнят.

Источник: vesti.kg