(Видео) Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли представители власти

Участники митинга за освобождение осужденного экс-депутата Садыра Жапарова двинулись от площади к зданию Жогорку Кенеша.
Из толпы слышны крики в сторону «Белого дома» с призывом выйти к ним. Часть участников акции протеста пошла к проходной здания ЖК.
Напомним, что сторонники экс-депутата Садыра Жапарова вышли на митинг. Основное требование участников акции протеста — освобождение их лидера из заключения. Власти пообещали митингующим рассмотреть вопрос в течение трех дней, но сторонники Жапарова намерены стоять до тех пор, пока их требования не выполнят.
Источник: vesti.kg
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