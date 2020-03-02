Митингующие призывают родственников Атамбаева присоединиться к акции

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Митингующие изъявили желание стоять до конца с требованием отпустить на свободу Садыра Жапарова.

— Давайте собирайте весь Бишкек! Пусть родственники Атамбаева тоже присоединяются к нам, — выкрикивают митингующие.

Источник: Элгезит