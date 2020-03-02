Ищущий партию Абдимуктар Маматов

С приближением выборов «золотая рыба», то есть депутат фракции «Ата Мекен» Абдимуктар Маматов потерял ночной сон. Видимо, убедился, что партия «Ата Мекен» не пройдет, в общем, ищет партию.

С приближением выборов «золотая рыба», то есть депутат фракции «Ата Мекен» Абдимуктар Маматов потерял ночной сон. Видимо, убедился, что партия «Ата Мекен» не пройдет, в общем, ищет партию. Да еще партию, которая пройдет. Жаждет войти в первую десятку списка. Чем ошиваться у дверей партий и искать щель, ему подобало бы разок проанализировать свою 10-летнюю депутатскую деятельность, правильно? Маматов сидит с 2010 года депутатом Жогорку Кенеша, не написал ни одного закона или не поднял вопрос, и есть ли у него право снова прийти депутатом?

Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.3