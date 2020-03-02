Тынчтык Шайназаров, депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс»: «Что-то не припоминаю случаев, когда Конституционная палата неправильно поступала»



Потому что обычные судьи рассматривают административные, гражданские и уголовные дела.

— Тынчтык Ураимович, судьи Конституционной палаты приняли 97 решений за шесть лет. Получается, каждый судья рассматривал от 10 до 12 дел. Есть информация, что каждый из них получает минимум 40 тысяч сомов. Разве это справедливо?

— Это соответствует закону. Нельзя сравнивать работу судей Конституционной палаты и рядовых судей. Потому что обычные судьи рассматривают административные, гражданские и уголовные дела. Мы не можем оценивать нагрузку судей Конституционной палаты. Потому что они рассматривают вопросы, когда Конституция нарушается, когда возникают разногласия – соответствует ли ситуация Конституции или нет. Обращений может быть много или мало. Что касается зарплаты, то она установлена законом. А закон нужно исполнять. Если это указано в законе, то все в порядке.

— Ранее депутаты критически высказывались, мол, иногда Конституционная палата выходит за рамки своих полномочий. Что вы об этом думаете?

— Я такого не замечал. Если бы был конкретный факт, мы бы могли обсудить. Вопросы там рассматривает коллегия. Одиннадцать человек. Не припоминаю, чтобы они сделали неправильные вещи. Если бы такое случилось, я бы в числе первых об этом объявил.

— Что вы думаете о трех кандидатах, которых вы рассмотрели?

— Всех трех кандидатов знаю. Все трое достойны. Я сравниваю их опыт. На протяжении десяти лет мы избираем судей Конституционной палаты. Бывают случаи, когда мы не знаем кандидатов, да и опыта у них нет. А у этих троих опыт есть. Особенно хочу выделить Жумбаева Латипа Пазыловича. Авторитетный юрист, профессионал. Этот человек повысит рейтинг Конституционной палаты и не допустить нарушения закона.

Источник: газета «Азия news» №8 от 27.02.2020 / стр. 2