Нурбек Сыдыгалиев, депутат ЖК от фракции «Ата Мекен»: «Сознание народа выросло, на осенних выборах деньги не будут играть роли»

Я тоже поддерживаю снижение порогового барьера до 7%. В 2016 году был принят закон о повышении барьера до 9%.

— Господин Нурбек, президент Жээнбеков выступил в Жогорку Кенеше, высказался по поводу порогового барьера. Он отдает предпочтение 7% барьеру, отказавшись от 9%. Что изменится, если снизить порог?

— Во-первых, снижение порогового барьера повысит возможность попасть в парламент партиям, не обладающим большими ресурсами. Я тоже поддерживаю снижение порогового барьера до 7%. В 2016 году был принят закон о повышении барьера до 9%. Если мы проведем по 7% порогу, то, по-моему, победят шесть партий. Это предотвратит массовые народные недовольства. Не будут шуметь партии, которые не прошли. Мы видели, что общественность до этого активно обсуждала вопрос порогового барьера и говорили о необходимости его снижения до 7, даже 5 или 3%.

— Как вы думаете, какие партии будут фаворитами на этих выборах?

— Пока неясно, какие партии победят. Потому что времени еще много. В политике произойдет немало изменений. С этим не поспоришь. Я думаю, что на осенних выборах деньги не будут играть большой роли. Сознание народа выросло. Выборы у нас проходили так часто, что люди уже понимают – за кого нужно голосовать, а за кого нет. Проголосуют за те партии, у которых хорошие программы, которые близки к народу.

— Поговаривают, что вы будет участвовать на выборах по списку партии «Кыргызстан»…

— Пока что меня нет в списках. Я ни с кем не вел переговоры относительно выборов. Но я намерен участвовать в них.

— Вы стали депутатом VI созыва в последний год работы парламента. Над чем работаете?

— Я один из инициаторов снижения порогового барьера до 7%. Сейчас работаю над этим вопросом.

Источник: газета «Азия news» №8 от 27.02.2020 / стр. 6