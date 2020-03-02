В аппарате президента встретились с участниками митинга в поддержку Садыра Жапарова

В аппарате президента Кыргызстана встретились с участниками митинга в поддержку Садыра Жапарова, проходящего сегодня, 2 марта, на площади «Ала-Тоо» г. Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР,

В аппарате президента Кыргызстана встретились с участниками митинга в поддержку Садыра Жапарова, проходящего сегодня, 2 марта, на площади «Ала-Тоо» г. Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР,

С делегатами митингующих встретился заведующий отделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов.

В ходе встречи были выслушаны требования митингующих и даны разъяснения в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Отмечено, что после направления резолюции митинга, она будет рассмотрена соответствующими структурными подразделениями аппарата президента.

Источник: Кабар