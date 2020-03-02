Курсан Асанов ужинал в ресторане, а по телефону говорил, что находится в Кой-Таше, — МВД КР

Министерство внутренних дел КР ответило на высказывания экс-заместителя ведомства Курсана Асанова журналистам перед началом процесса по уголовному делу о событиях 7 августа 2019 года.

Процесс прошел в закрытом режиме 28 февраля в Первомайском районном суде столицы.

Пресс-служба МВД КР напомнила хронологию событий 7 августа 2019 года.

«7 августа 2019 года в 20:00 в дежурную часть поступила информация о перестрелке в верхней части села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.

На тот момент министр внутренних дел и его заместитель в связи с событиями в местности Солтон-Сары находились в Нарынской области. Другой заместитель находился в городе Балыкчи Иссык-Кульской области, где проходили масштабные тактико-специальные антинаркотические учения ОДКБ «Гром-2019».

После поступления указанного сообщения дежурный доложил Курсану Асанову, как заместителю министра внутренних дел, который должен был немедленно выехать к месту происшествия, оценить оперативную обстановку и в соответствии со сложившейся ситуацией определить силы и средства, а также экипировку личного состава и действовать согласно нормативных планов МВД КР.

На неоднократные телефонные звонки руководства МВД КР и аппарата правительства КР Курсан Асанов, введя их в заблуждение, отвечал, что находится на месте и руководит личным составом. Однако проведенным служебным расследованием и также в рамках досудебного производства пеленгацией его сотового телефона установлено, что Курсан Асанов с 20:00 до 21:20 находился в ресторане отеля «Пинара» и ужинал со своими друзьями. И только спустя по истечению полутора часов, а именно в 21:28, прибыл на развилку дороги села Горная Маевка, расположенного в 5 км от села Кой-Таш, где находился уже личный состав самостоятельных служб МВД, ГУВД Чуйской области и Бишкека.

По прибытию на место происшествия Курсан Асанов, не оценив оперативную обстановку, не принял соответствующие организационные мероприятия по наведению общественного порядка и оказанию содействия сотрудникам ГКНБ КР, осуществляющим принудительный привод Алмазбека Атамбаева, тем самым нарушив все нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность ОВД КР.

Когда Курсан Асанов прибыл на место в 21:28, сторонников Алмазбека Атамбаева не было в большом количестве, и сотрудники «Альфа» ГКНБ не были захвачены в заложники. Если бы Курсан Асанов своевременно в светлое временя суток принял меры по наведению общественного порядка, то можно было бы предотвратить все последствия, которые наступили из-за его безграмотных действий, а именно — начальник ГУВД Чуйской области Ссамат Курманкулов и другие сотрудники, которые находились рядом с ним, не получил бы телесные повреждения различной тяжести.

Из-за непринятия Курсаном Асановым своевременных превентивных мер, а также затягивания времени по принятию решений собралась агрессивная толпа сторонников Алмазбека Атамбаева, которая начала закидывать сотрудников милиции камнями, и оказывать активное сопротивление законным действиям сотрудников милиции. Он тем самым допустил жестокое избиение, захват в заложники сотрудников «Альфа» и огнестрельного оружия, впоследствии создалась угроза безопасности жизни и здоровья гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов. Все это подтверждается показаниями руководителей подразделений МВД, ГУВД Чуйской области и Бишкека.

Только после прибытия министра внутренних дел из Нарынской области в селе Кой-Таш в 1:30 Курсан Асанов принял решение в целях исключения дальнейших жертв со стороны мирного населения и сотрудников правоохранительных органов о передислокации личного состава ОВД в места расположения.

Все указанные обстоятельства установлены проведенным служебным расследованием и материалами досудебного производства.

Кроме того, Курсан Асанов в своем выступлении заявляет, «что он исполнял указание о доставлении Алмазбека Атамбаева на допрос». В данном случае Курсан Асанов вводит общественность в заблуждение, так как все действия по досудебному производству осуществляются по следственному поручению, исполнение которых ему никогда не поручалось. Тем самым он показывает свою безграмотность и незнание элементарных норм уголовно-процессуального законодательства. Напоминаем, что Следственной службой МВД КР поручение о принудительном доставлении Алимазбека Атамбаева было поручено ГКНБ КР», — подчеркнула в своем ответном заявлении пресс-служба МВД.

Курсан Асанов, напомним, перед процессом 28 февраля заявил журналистам, что виновным себя не признает, поскольку он выполнял задание. «7 августа 2019 года мне была поставлена задача — поехать в Кой-Таш в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева и привезти его на допрос. Я не подставил под пули своих коллег, которыми горжусь. В доме Атамбаева были взяты в заложники сотрудники «Альфы», отобрано боевое оружие. Один выстрел, и сколько людей могли бы пострадать. Мы знаем, что случилось с Саматом Курманкуловым. Кто теперь ответит за это? Министр внутренних дел Кашкар Астаканович? Он никогда не возьмет ответственность», — сказал он.

Источник: Элгезит