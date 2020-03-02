(Видео) К зданию СКМ МВД подъехали два автобуса с милиционерами 

В Бишкеке проходит митинг сторонников Садыра Жапарова
К зданию СКМ МВД, расположенному на пересечении улиц Разакова и Жумабека, подъехали два автобуса с милиционерами в сопровождении патрульных машин УПСМ. Соответствующее видео отправил читатель Vesti.kg, который предположил, что правоохранители готовят подкрепление на случай возможных беспорядков в городе.
Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит мирный митинг в поддержку осужденного политика Садыра Жапарова. По последним данным, возле Белого дома собралось более 1000 человек.
Источник: Vesti.kg
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