(Видео) К зданию СКМ МВД подъехали два автобуса с милиционерами

В Бишкеке проходит митинг сторонников Садыра Жапарова

К зданию СКМ МВД, расположенному на пересечении улиц Разакова и Жумабека, подъехали два автобуса с милиционерами в сопровождении патрульных машин УПСМ. Соответствующее видео отправил читатель Vesti.kg, который предположил, что правоохранители готовят подкрепление на случай возможных беспорядков в городе.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо в Бишкеке проходит мирный митинг в поддержку осужденного политика Садыра Жапарова. По последним данным, возле Белого дома собралось более 1000 человек.

Источник: Vesti.kg