(Видео) Сторонник Садыра Жапарова не смог сдержать слез во время выступления 

Молодой человек предложил президенту взять отбывающего наказание политика на работу
Молодой человек предложил президенту взять отбывающего наказание политика на работу
Сторонник Садыра Жапарова по имени Тариэл не смог сдержать слез во время выступления, передает корреспондент Vesti.kg.
«Семья Садыра Жапарова сейчас в тяжелом положении, поэтому президент должен отпустить его. Сооронбай Жээнбеков, рядом с вами сидят коррупционеры. Почему вы не отпустите патриота и не возьмете его работать рядом с собой?!» - вопросил Тариэл и пустил слезу.
Источник: vesti.kg
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