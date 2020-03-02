(Видео) Митингующие в Бишкеке: Ни омбудсмен, ни президент не стали нас слушать

Только из Иссык-Кульской области на акцию протеста приехало около 400 человек

Только из Иссык-Кульской области на акцию протеста приехало около 400 человек Из Иссык-Кульской области в Бишкек на митинг приехало около 400 человек. Об этом журналисту Vesti.kg рассказала одна из протестующих Кулипа Нурсеитова.

- На наши проблемы никто не обращает внимания, -посетовала женщина. - Мы ходили к омбудсмену, к президенту, но нас никто не слышит. Мы поняли, что пора решить судьбу народа, потому что жить очень тяжело. Мы хотим, чтобы Садыра Жапарова отпустили, потому что мы верим только ему.

Между тем координаторы митинга попросили протестующих не выкрикивать лозунгов о свержении действующей власти, а также не мусорить и не плеваться.

Напомним, на площади Ала-Тоо собираются сторонники осужденного экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Они вышли с требованиями освободить политика.

Источник: vesti.kg