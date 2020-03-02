(Видео) Митинг в Бишкеке. «Президент может дать амнистию Садыру Жапарову, просто взяв ручку в руки»

Сторонник экс-депутата полагает, что за его обращением из колонии кроется какая-то тайна

Президент и правоохранительные органы могут дать Садыру Жапарову амнистию, просто взяв ручку в руки. Об этом на митинге, проходящем на площади Ала-Тоо, заявил сторонник бывшего депутата ЖК Бакай Аскарбаев.

«Если мы научим всех - начиная от простых людей и заканчивая президентом - уважать закон, тогда настанет прогресс. В Законе все прописано. Почему Садыру Жапарову не объявят амнистию? Мы обращались в прокуратуру, Верховный суд, ГСИН. Когда потеряли всякую надежду, обратились к президенту. Глава государства и правоохранительные органы могут сделать это прямо сегодня, взяв ручку в руки. Я читал письмо от Садыра Жапарова. Садыр, в первую очередь, думает о народе. Верю в то, что письмо написано им самим. За его обращением кроется какая-то тайна. Наше обращение гласит о том, чтобы решить данный вопрос в мире, спокойствии, согласно закону», - сказал Аскарбаев.



Источник: Vesti.kg