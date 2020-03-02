(Видео) Среди митингующих на площади Ала-Тоо начались провокации и потасовки

Людей с трудом успокоили.

Людей с трудом успокоили. Провокаторов вывели из толпы

Словесная перепалка митингующих на площади Ала-Тоо едва не переросла в драку. Молодой человек, обращаясь к собравшимся, начал провоцировать их.

Корреспондент Vesti.kg передает, что возмущенных людей еле успокоили. Провокаторов вывели из толпы.

Источник: Vesti.kg