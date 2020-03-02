Ширин Айтматова: Представитель МВД рекомендовал мне не посещать сегодняшний митинг

Экс-депутат ЖК отметила, что беседа c правоохранителем прошла в спокойной обстановке за чашкой чая
Сотрудник МВД порекомендовал экс-депутату ЖК Ширин Айтматовой не приходить на сегодняшний митинг в поддержку Садыра Жапарова. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.
По словам бывшей народной избранницы, на прошлой неделе ей позвонила родственница и предложила встретиться в кафе с ней и представителем МВД.
- В воскресенье в одном из бишкекских кафе у меня проходила беседа с сотрудником МВД,- уточнила Айтматова. - Он себя вел вежливо, напоминал, что политические требования должны выражаться на законном уровне. Мы сидели в кафе за чашкой чая.
Основательница движения «Умут 2020» Ширин Айтматова пока не знает, посетит ли начавшийся митинг, поскольку сегодня пройдет суд по делу ее супруга Сыргака Кенжебаева.
- Сегодня у мужа суд, пока не знаю, буду ли я там,- сказала она. - Думаю, это будет показательным митингом в преддверии открытия весеннего сезона.
Источник: VESTI.KG
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