Одной политикой сыт не будешь

И то верно, что главная причина попыток изгнания любой власти лежит в голодном брюхе.

И то верно, что главная причина попыток изгнания любой власти лежит в голодном брюхе. На сытый желудок народ редко выходит против власти, тому прекрасный пример: в арабском государстве Бахрейн беспорядки устроил состоятельный народ под предлогом нехватки то ли демократических, то ли моральных прав.

Надо прямо сказать, нашему государству по условиям жизни до Бахрейна далеко, а точнее, из нынешнего положения мы бы догнали их, «когда рак на горе свистнет». Может быть, наши руководители и толстосумы не чувствуют, но сегодня народ в массе своей в прямом смысле борется за выживание. Что говорить о мясном обеде, когда для простого народа достать кусок хлеба на стол стало большой проблемой.

Цены на базаре растут день ото дня. Большинство живет на маленькую зарплату, и люди сейчас неимоверно изводятся, не зная как и на что ее растянуть. В это же время те, кто присвоил себе народное, резвятся, проводя пиршества за пиршествами. Не находится тот, кто собрал бы их вместе на каменистых холмах Балыкчи и пристрелил там…

Правительство – это не какая-то общественная организация в составе премьера и министров, фланирующих без правил. Правительство – это учреждение, которое управляет всем хозяйством страны и отвечает головой за все хорошее и плохое в хозяйстве. Они и клятву давали. Следовательно, они отвечают за едва живое состояние народа, задавленного дороговизной. Они обязаны ответить. Не может правительство накормить народ – его нужно разогнать.

В составе нынешнего правительства есть и бакиевцы, и молодцы, не умеющие работать, что уже явно видно. Негоже, что три партии поделили между собой кресла, как будто доставшиеся от отцов. Но мы-то ценим, что мучения терпит Атамбаев. Если бы премьер-министр сам составлял правительство, он бы никогда и близко не подпустил таких бакиевцев, как Жунусов, Ташбаев, Шакиев, Шадиев, потому что они верны Бакиеву, они не могут забыть его, не будут служить новой власти от всего сердца!

Есть какой-то Антимонопольный комитет, непонятно чем занимающийся, оказывается, он должен уточнять дешевое и дорогое, а вместо этого они там сидят разводя руками: «закон вот такой и вот эдакий». А правительство – вот оно, сидит довольное, ждет поступления такой-то суммы денег оттуда-то. Парламент перед народом занимается популизмом: «дороговизна достала, ее надо остановить как кровотечение», а им что, они сытые. Правда, правда, они сытые, поскольку все, что надо взять-они взяли, все, что надо урвать-они урвали, они даже не почувствуют подорожание в тысячу и один раз, раздулись как пузыри.

Сытый человек не станет выпускать законы в пользу голодного, скорее уж наоборот. Посмотрите-ка, эй, чего только нет в нашем изобильном краю, все есть, все может пригодиться. Так ведь нет, вместо того, чтобы поднять «с пола» готовое и пользоваться им, нам говорят: для его использования нам надо столько-то лет, Бог даст, завтра, потом, когда-нибудь мы заживем по-царски.

Дорогие мои, это «когда-нибудь» не стоит ломаного гроша, очень же сложно дожить до этого времени… Вот сейчас, в этот час накорми народ, хоть из-под земли достань закон и останови дороговизну! Уши прожужжали- мы повышаем зарплату, но ведь следом за этим инфляция же нас раздавит. Издревле наш народ рос на мясе и молоке, а сейчас у него нет в заначке ни куска мяса, ни глотка молока. Даже если мы назовем это классической формой трагедии, и то не передадим всей глубины проблемы.

Да, допустим, правительство пытается что-то делать, но попытки, не приносящие результатов, надо растоптать и выкинуть собакам! Мы не можем учить правительство, так как там сидят считающие себя умниками. Мы ждем только одного результата, чтобы оно срочно нашло рычаг для остановки дороговизны и вдоволь накормило хлебом людей.

Неужели они вечно будут жить в нашей стране?!

В настоящее время очень много таких вопросов задается настоящими, подлинными гражданами. Совсем недавно все русские газеты принялись критиковать кыргызскую сторону как «националистов». Причина, по которой они «засучили ножками», в том, что наше желание переименовать в своем же кыргызском государстве на кыргызский язык русские географические названия, оказывается, проистекает от национализма и унижает их достоинство.

Они окончательно привыкли, что входившие в состав республик Советского Союза нерусские национальности должны быть рабами русских, им и во сне не может присниться, что их могут ослушаться… Почувствовавшие себя свободными нациями грузины, латыши, эстонцы, литовцы оставили на забаву ученым и истории изучение русского шовинизма. Эти народы со своими национальными интересами направляются к хорошей жизни. А мы не можем избавиться от пугливой привычки и все пресмыкаемся и пресмыкаемся. Нам не следует перегибать палку, бегая с «Манасом», делая весь Алтай местом нашего рождения, и считать, что кыргызы были призваны управлять всем миром. Вместо таких перехлестов нам бы сейчас показать свою силу.

Вместо этого нам бы не заискивать перед русскими и по праву перевести русские названия своих земель на кыргызский язык. А русские тем временем, похоже, уже начали свои действия, показывая нас «националистами», и заставили поверить в это мировую общественность. Кстати, в самой России уже давно города и деревни носят свои исторические названия: Ленинград – Санкт-Петербург, Горький- Нижний Новгород, Куйбышев-Самара и так далее. Да, конечно, нецелесообразно чересчур атаковать, некоторые села и деревни должны остаться с русскими названиями, так как они были даны изначально, при возникновении этих селений.

Президент сняла с должности прежнего руководителя Национальной языковой комиссии при Президенте из-за его чрезмерной прыти по переименованию всех русских названий на кыргызский, в то время как это входит в прерогативу Жогорку Кенеша. Пока (…) русский поймет кыргыза, много времени пройдет, но все же скажу: дорогой ты мой, или уважаемый русский, мы-кыргызы, доставшуюся нам в собственность от предков маленькую землю считаем своей землей, да, она только наша и принадлежит только нам. Поэтому на своей земле, в своем государстве-это наше личное дело, какие дела мы будем делать, какие молитвы читать. У нас есть на это право. Вот почему ни у кого нет права вмешиваться в наши внутренние дела, и никого нам не следует вмешивать. Будет лучше, если вы это поймете. А вы продолжайте жить как обычно, никто не топчет ваши права. Лучше, как говорится, сказать правду, а потом умереть-сейчас в Кыргызстане ни одна другая нация не живет хуже кыргызов. Напротив, большинство из них, например, русские, татары, уйгуры, узбеки, корейцы, дунгане, чеченцы, азербайджанцы, курды и другие живут намного лучше, чем кыргызская нация в своей массе.

Вышеприведенные слова должна была бы сказать официальная власть, но она не осмеливается. Не будем отрицать, наша жизнь переплетена с Россией, и дальше мы должны развивать с ней отношения, но только на равноправных условиях. Честно говоря, русские не считают нас ровней себе, но все же…

Надо заметить, русский характер в конце концов упирается в великодушие. Здесь всё творят обрусевшие жиды, очень важно уметь отчленить их от настоящих, подлинных русских… Кыргыз мой, сам подметай свой дом, чувствуй себя вольготно в своем доме, хоть сапоги повесь на почетное место, это-твой дом, необратимо знай об этом! А если не знаешь, что толку быть народом?!

При парламентском управлении тоже голодно…

Мы думали- вот придет парламентская система управления, жизнь сразу улучшится. Она пришла. Пришла и ничего хорошего нам не показывает, застыла как тесто, а может, когда-нибудь это тесто поднимется? Пошел пятый месяц начала работы Парламента. Но за это время так и не принят закон в интересах народа, за который можно было бы их похвалить. Зато их желания достают до небес, или за ними…находятся.

Да, Бакиевы и их прихвостни убежали, захватив с собой все народное добро, но жизнь продолжается, и если «поскрести по сусекам», и правильно использовать оставшиеся крошки, это помогло бы. Вот их, а также пришедшую из заграницы дармовую помощь заставить работать под низкие проценты для всех, создать налоговые, таможенные условия, вывести из тени экономику, создать правильные законы, потребовать от правительства их скорейшего выполнения, короче говоря, вместо выполнения множества дел что они делают?

Схватки друг с другом, подготовка к президентским выборам, катание на лыжах с кримавторитетом, создание комиссий с криками о подсчете «изъятых из банковских ячеек денег», расследование дел Временного правительства, борьба за владение пансионатов типа «Авроры». Уже давно ясно, что у этого Парламента, захваченного бакиевцами, нет будущего! Не отклониться бы нам в сторону…

Источник: газета "ФАБУЛА" №9 от 01.03.2011/ стр.2