Россия – стратегический партнер Кыргызстана

Обращаясь к депутатам Жогорку Кенеша, президент напомнил, что 2020 год — Перекрестный год с Россией и 75-летие Великой Победы мы отметим вместе. Что вы думаете по этому поводу?
Обращаясь к депутатам Жогорку Кенеша, президент напомнил, что 2020 год — Перекрестный год с Россией и 75-летие Великой Победы мы отметим вместе. Что вы думаете по этому поводу?
— Кыргызстан поддерживает со многими странами дружеские, партнерские, тесные отношения. Тем не менее Россия занимает особое место. И дело не только в том, что у нас общая история. И сегодня нас многое связывает. В России проживает и трудится самая большая кыргызская диаспора на чужбине. Многие соотечественники получили российское гражданство. Таким образом, большая часть нашего народа может осесть в России. Наша экономика зависима от России: мы продаем там то, что производим, привозим оттуда стратегическое сырье: ГСМ, металл, древесину и т. д.
Россия – наш военный союзник и мы можем обеспечить нашу национальную безопасность только в сотрудничестве с ней. Одним словом, взлеты и падения Кыргызстана во внешней политике в первую очередь будут зависеть от того, как у нас складываются отношения с Россией. С этой точки зрения рабочая поездка президента Сооронбая Жээнбекова в Россию в Перекрестный год имеет большое значение. Для Кыргызстана важно совместно отметить 75-летие Великой Победы. Мы не имеем права забывать, что наши отцы тоже проливали кровь ради этой победы. Это наша общая победа.
Курманбек Мамбетов, эксперт
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №15 от 28.02.2020 / стр. 4
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