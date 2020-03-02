МВД: Пеленгацией телефона установлено, что Курсан Асанов ужинал с друзьями в ресторане отеля «Пинара», хотя говорил, что находится в Кой-Таше

Экс-замглавы МВД по телефону вводил в заблуждение людей из аппарата правительства

В связи с выступлением Курсана Асанова перед журналистами пресс-служба МВД напомнила хронологию событий 7 августа 2019 года.

7 августа 2019 года в 20:00 часов в дежурную часть поступила информация о перестрелке в верхней части села Кой-Таш.

На тот момент министр внутренних дел и его заместитель в связи с событиями в местности Солтон-Сары находились в Нарынской области. Другой

заместитель находился в Балыкчы, где проходили масштабные тактико-специальные антинаркотические учения ОДКБ – «Гром-2019».

После поступления указанного сообщения дежурным было доложено Асанову, как заместителю министра внутренних дел, который должен был немедленно выехать к месту происшествия, оценить оперативную обстановку и в соответствии со сложившейся ситуацией определить силы и средства, а также экипировку личного состава и действовать согласно нормативным планам МВД.

На неоднократные телефонные звонки руководства МВД и аппарата правительства Курсан Асанов, введя их в заблуждение, отвечал, что находится на месте и руководит личным составом. Однако проведенным служебным расследованием и также в рамках досудебного производства, пеленгацией его сотового телефона установлено, что Асанов с 20:00 часов до 21:20 часов находился в ресторане отеля «Пинара» и ужинал со своими друзьями.

И только спустя 1,5 часа, а именно в 21:28, прибыл на развилку дороги села Горная Маевка, что расположено в 5 км. от села Кой-Таш, где находился уже личный состав самостоятельных служб МВД, ГУВД Чуйской области и города. Бишкек.

По прибытию на место происшествия Курсан Асанов, не оценив оперативную обстановку, не принял соответствующие организационные мероприятия по наведению общественного порядка и оказанию содействия сотрудникам ГКНБ, осуществляющим принудительный привод Алмазбека Атамбаева, тем самым нарушив все нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность ОВД.

По прибытию Асанова на место, в 21:28 часов, сторонников Атамбаева не было в большом количестве, и сотрудники «Альфа» ГКНБ не были захвачены в заложники. Если бы Асанов принял своевременные меры по наведению общественного порядка, то имелась бы реальная возможность предотвращения всех последствий, которые наступили из-за его безграмотных действий, а именно начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов и многие другие сотрудники не получили бы телесные повреждения различной тяжести.

Из-за непринятия Асановым своевременных превентивных мер, а также затягивания времени по принятию решений образовалась агрессивная толпа сторонников Атамбаева, которая начала закидывать сотрудников милиции камнями и оказывать активное сопротивление законным действиям сотрудников милиции. Тем самым Асанов допустил жестокое избиение, захват в заложники сотрудников «Альфа» и огнестрельного оружия, в последствии создалась угроза безопасности жизни и здоровья гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов. Все это подтверждается показаниями руководителей подразделений МВД, ГУВД Чуйской области и Бишкека.

Только после прибытия министра внутренних дел из Нарынской области в Кой-Таш, в 01:30 часов, им было принято решение в целях исключения

дальнейших жертв как со стороны мирного населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов, о передислокации личного состава ОВД в места расположения.

Все указанные обстоятельства установлены проведенным служебным расследованием и материалами досудебного производства.

Кроме этого, Асанов в своем выступлении заявляет, «что он исполнял указание о доставлении А.Атамбаева на допрос». В данном случае Асанов

вводит общественность в заблуждение, так как все действия по досудебному производству осуществляется по следственному поручению, исполнение которых ему никогда не поручалось, тем самым он показывает свою безграмотность и незнание элементарных норм уголовно-процессуального законодательства. Напоминаем, что Следственной службой МВД поручениео принудительном доставлении Атамбаева было поручено ГКНБ.

Источник: vesti.kg