«Я не считаю себя рейдером». Учредитель «Акнет» Аскар Кутанов разъяснил ситуацию вокруг компании

Компания теперь работает прозрачно и развивается благодаря новому менеджменту

Абоненты интернет-провайдера «Акнет» еще 22 ноября 2018 года получили объявление о рейдерском захвате компании. Позже Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) сообщила, что никакого захвата не было. При этом был задержан один из учредителей компании «Акнет» Кубан Ажимудинов.

В МВД пояснили, что следственная служба проводит досудебное производство по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР, связанное с деятельностью ОсОО «Акнет» .

Ажимудинову вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов», «Подделка документов» УК КР.

В ходе следствия в бухгалтерии ОсОО «Акнет» обнаружена неофициальная черная касса с 2013 по 2018 год, после чего назначена налоговая проверка. По ее результатам общая доначисленная сумма для уплаты налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

Один из учредителей «Акнет» Аскар Кутанов разъяснил Vesti.kg ситуацию, сложившуюся вокруг компании.

- Являетесь ли вы до сих пор учредителем? В соцсетях распространяется информация о том, что вы рейдер. В свою очередь Куан Ажимудинов обратился в милицию с заявлением о том, что вы отобрали у них компанию

- Я не считаю себя рейдером. Я работал с самого начала в этой компании учредителем. Почему я рейдер?

- Что происходит вокруг вашей компании?

- Компания в данное время работает. Так как Ажимудинов арестован, нам пришлось поменять президента.

- Верна ли информация о том, что брат Ажимудинова основал компанию?

- Они вешают ярлыки. Как я могу быть рейдером, если с самого начала работаю в компании и являюсь основателем?

- Новым президентом «Акнет» назначен Нурбек Абасканов. Кто и почему его назначил?

- Нового президента назначили я и второй основатель компании Абдумажитов на собрании учредителей. Он работал в этой сфере, разбирается в менеджменте, а также порядочный парень. В данный момент компания развивается благодаря новому менеджменту.

- Скандал вокруг «Акнет» повлиял на работу компании?

- Скандал на работу компании отрицательно не повлиял. Она начала работать прозрачно, оплачиваются все налоги в госбюджет. При Ажимудинове в «Акнете» скрывались налоги. Недостаток бывшего руководителя в том, что он скрывал информацию о работе компании перед учредителями. Сейчас компания работает прозрачно. Все учредители получили дивиденды, которые не выдавались в течение 25 лет. Это достижение новой команды руководителей.

Источник: vesti.kg