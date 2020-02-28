Курсан Асанов: В тот день я хотел все закончить путем переговоров. Но некоторые люди не стали меня слушать

«Что произошло с начальником ГУВД Чуйской области Саматом Курманкуловым, когда он разгонял людей? Кто за это ответит? Кашкар Астаканович ответит?»

«Что произошло с начальником ГУВД Чуйской области Саматом Курманкуловым, когда он разгонял людей? Кто за это ответит? Кашкар Астаканович ответит?»

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что не продавался бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

В ходе судебного процесса в Первомайском районном суде он рассказал журналистам, почему взял на себя инициативу переговорить с Атамбаевым во время штурма в Кой-Таше.

- Мне дали задание принудительно доставить Атамбаева на допрос, - пояснил он. - Если бы оставшееся там оружие спецназа выстрелило бы, сколько бы крови пролилось? Что произошло с начальником ГУВД Чуйской области Саматом Курманкуловым, когда он разгонял людей? Кто за это ответит? Кашкар Астаканович ответит? Или тот, который дал приказ, ответит? В тот день я хотел все закончить путем переговоров. Но некоторые люди не стали слушать меня.

Асанов добавил, что не стал дожидаться приказа «сверху» и начал действовать.

- Хочу отметить, что все сотрудники МВД работали профессионально, - подчеркнул он. - Я видел, что ситуация выходит из-под контроля. Главная моя цель была – чтобы обычные люди не погибли и ситуацией не воспользовались злоумышленники. Я не стал дожидаться приказа сверху и начал действовать. Говорили, что Курсан Асанов продал милицию. Такого не было.

Сегодня в Первомайском районном суде началось разбирательство по делу Курсана Асанова. Он подозревается в незаконном откомандировании себе оперуполномоченных сотрудников ПСН МВД Пайзилда уулу Дамирбека и Мухаммед-Али Асанова для исполнения его сугубо личных, семейно-родственных поручений, используя их в качестве своих помощника и телохранителя.

Вследствие вышеуказанных заведомо незаконных действий Курсана Асанова обвиняют в причинении ущерба интересам государства в размере 793 197 сомов.

Кроме того, Курсан Асанов и его посаженный сын (окул бала) Турсунбек Бейшенбеков подозреваются в распространении заведомо ложных сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова.

Ко всему прочему, Асанову инкриминируется то, что в событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш он якобы умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре со своим сыном Мухаммед-Али Асановым, а также оперуполномоченным ПСН МВД Дамирбеком Пайзилда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия, которые в последующем были переданы сторонникам Алмазбека Атамбаева

Источник: vesti.kg