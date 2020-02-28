(Фото) Бескультурное поведение депутатов Жогорку Кенеша в США возмутило соцсети

Снимок, на котором Рыскелди Момбеков держит руку в кармане, беседуя с дамой, а Марлен Маматалиев оперся ногой о трибуну, сравнили с поведением людей на Ошском рынке

Снимок, на котором Рыскелди Момбеков держит руку в кармане, беседуя с дамой, а Марлен Маматалиев оперся ногой о трибуну, сравнили с поведением людей на Ошском рынке На днях депутат ЖК Рыскелди Момбеков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографии с рабочей поездки в Вашингтон. На одном из снимков парламентарий во время беседы с иностранными коллегами, стоя напротив чиновницы, держал руки в карманах. В это время его коллега Марлен Маматалиев, который также общался с человеком, стоял, оперевшись ногой о трибуну.

«В рамках рабочей поездки в США сказали руководителям Национального Демократического института донести нашу просьбу об отмене визовых ограничений. Этот вопрос будем поднимать в течение трех дней во время различных встреч», - написал Момбеков.

Между тем пользователи социальной сети Facebook сочли поведение отечественных парламентариев неподобающим. Многие отметили, что народные избранники за границей забыли об элементарных правилах этикета.

«Дошли до вершины культуры!», - подписал пользователь фотографию.

«Бараны!», «Как будто находятся на Ошском рынке», «Элита чо скажешь», «Наша элита», «Интересно, им будет стыдно, глядя на себя?», - такие высказывания можно встретить среди комментариев, оставленных под фотографией.

Источник: vesti.kg