Судебный процесс по кой-ташским событиям перенесли

«Видимо, власти боятся митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова»

Предварительные судебные слушания по кой-ташским событиям перенесли на 3 марта. Об этом в социальной сети сообщила зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Видимо, власти боятся митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова», - предположила она.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что первое заседание суда по кой-ташским событиям назначили на 2 марта.

Вместе с тем сторонники осужденного экс-депутата ЖК Садыра Жапарова заявляли, что намерены выйти в этот день на митинг.

Источник: vesti.kg