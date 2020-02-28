Судебный процесс по кой-ташским событиям перенесли

«Видимо, власти боятся митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова»
Предварительные судебные слушания по кой-ташским событиям перенесли на 3 марта. Об этом в социальной сети сообщила зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.
«Видимо, власти боятся митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова», - предположила она.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что первое заседание суда по кой-ташским событиям назначили на 2 марта.
Вместе с тем сторонники осужденного экс-депутата ЖК Садыра Жапарова заявляли, что намерены выйти в этот день на митинг.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!