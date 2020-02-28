Плохи дела у Текебаева, привыкшего отправлять в отставку правительство!

Взял за привычку критиковать работу правительства и экономическое положение Кыргызстана не вышедший полноценно под домашний арест, не оправданный судом Омурбек Текебаев.

По правде говоря, Текебаев не разбирается в экономике и по-настоящему ей не интересовался. Этот политик на протяжении 30 лет только и занимался тем, что вносил поправки в Конституцию, учитывая конъектуру и личные интересы.

Если бы разбирался в экономике, не стал бы говорить, что положение печальное, Кыргызстан движется к социально-экономической пропасти. Потому что за последние два года Кыргызстан добился того, что не было за все годы независимости. Один пример. Если с 1992 по 2017 гг. наша страна привлекла инвестиции на сумму в 20 млрд долларов, то только в прошлом году были подписаны инвестиционные соглашения на 16 млрд долларов. В 2019 году объем ВВП страны достиг 590 млрд сомов и рост составил 4,5%. За последние два года показатель экспорта растет, а импорта снижается. В 2019 году импорт сократился на 6,6%, а экспорт вырос на 9,4%. Отрицательное сальдо торгового баланса сократилось на 465 млн долларов.

К концу 2019 года золотовалютный запас страны достиг 2 млрд 424,1 млн долларов и по сравнению с позапрошлым годом вырос на 265,6 млн долларов. Нет сокращения прямых инвестиций и оттока капитала, как говорит Омурбек Чиркешович. Напротив, за 9 месяцев прошлого года в Кыргызстан поступили 576,8 млн долларов прямых инвестиций и по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 67%. В основном инвестиции были направлены на геологоразведку, перерабатывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Что касается незаконно выданных лицензий, то большая часть из них приходится на те времена, когда Омурбек Текебаев был заместителем председателя Временного правительства или лидером фракции «Ата Мекен», состоящей в парламентской коалиции. Почему тогда он не обращал внимания на раздачу лицензий и сегодня пытается свалить вину на других?

Выяснилось, что лидеры партий Текебаева были причастны к мародерщине, некоторые из них были осуждены. Сам он превратился в дубинку коррупционного, криминального правления, прославился как уничтожитель правительств, за что назначал своих соратников на высокие должности. Это разве неправда? Все они осуждены или дают показания.

Наверное, не секрет, что Текебаев был в числе тех, кто превратил партийный список в политическую проституцию и способ незаконного обогащения. На верхушку списка он заносил людей, которые ни дня не состояли в партии, сделал депутатом. А у тех, кого не было денег, он выгонял, как А. Шыкмаматова, хотя они много хорошего сделали для него. Если в нынешнем обществе есть какие-либо политические недостатки, то все они являются наследием Текебаева. Народ это хорошо знает. Поэтому его положение в преддверии парламентских выборов остается печальным. Из-за нехватки человеческих и финансовых ресурсов «Ата Мекен» может и не примет участие в выборах. А если и примет, то может не набрать больше 3% голосов. За это Омурбеку Чиркешовичу следует винить только себя. Политическая нестабильность на протяжении 30 лет привела его к нынешнему положению.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 26.02.2020 / стр. 6