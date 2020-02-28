Мера пресечения главы Катранского айылного кенеша не изменилась

Сегодня, 27 февраля, в Баткенском областном суде рассмотрена меры пресечения председателя Катранского айылного кенеша Сапарали Борубаева, сообщал порталу SUPER.KG его адвокат Асылбек Кунгуров.
По его словам, областной суд рассмотрел вопрос и оставил в силе решение Лейлекского районного суда о заключении Сапарали Борубаева под стражу на два месяца.
«Мы, адвокаты, до этого подавали апелляционную жалобу в Баткенский областной суд относительно постановления Лейлекского районного суда по мере пресечения С. Борубаева в виде содержания под стражей на два месяца. Сегодня пришло судебное заседание по рассмотрению нашей жалобы, областной суд оставил в силе решение районного суда. Это значит, что Сапарали Борубаев будет содержаться в СИЗО-25 в городе Оше до 14 апреля», — сказал адвокат.
«На сегодняшнем судебным рассмотрении присутствовал директор компании А.Z. Internatiоnal Сергей Юрченко, он заявил, что у компании нет претензий к Сапарали Борубаеву, приведя в суде доказательства. Дуйшебаев до этого писал встречное заявление, но он не был допущен в зал суда», — добавил Кунгуров.
Отметим, Сапарали Борубаев был задержан по подозрению в хулиганстве. Позже было открыто досудебное производство на основании статей «Грабеж», «Организация массовых беспорядков», «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР.
Борубаева подозревают в причастности к беспорядкам в компании «Алаурум» на участке «Апрельская» в Лейлеке, где находится золоторудное месторождение.
Источник: super.kg
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