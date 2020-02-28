Асылбек Жээнбеков вместе с другими экс-спикерами подписался под обращением к президенту

Главу государства просят увековечить память Ахматбека Суйумбаева

Главу государства просят увековечить память Ахматбека Суйумбаева

Совет спикеров Кыргыстана обратился к Сооронбаю Жээнбекову с просьбой увековечить память и отпраздновать 100-летие со дня рождения государственного деятеля Ахматбека Суйумбаева.

Ниже публикуем текст обращения:

«Уважаемый Сооронбай Шарипович!

17 декабря 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения славному сыну кыргызского народа Суйумбаеву Ахматбеку Суттубаевичу. Его 100-летие совпадает с 75-летием победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В 1939 году Суйумбаев А.С. был призван в ряды Красной армии, будучи командиром роты 33-стрелковой дивизии первого Белорусского фронта, участвовал в штурме Рейхстага и взятии Берлина, войну закончил в ноябре 1946 года заместителем командира батальона 289-го стрелкового полка 207-стрелковой дивизии группы советских войск в Германии.

Суйумбаев А.С. награжден двумя орденами Отечественной войны 2-степени, орденом Красной Звезды.

После окончания Великой Отечественной войны, начал трудиться в финансовых органах Киргизской ССР.

В 1955 году первым секретарем ЦК Компартии Киргизии Раззаковым Исхаком Раззаковичем Суйумбаев А.С. был выдвинут на должность министра финансов Киргизский ССР, а в 1960 году назначен председателем Ошского облисполкома.

Раззаков И.Р и Суйумбаев А.С. были соратниками и патриотами Кыргызстана, они внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры нашей Родины.

В 1962-1968 годы Суйумбаев А.С. работал первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии.

В 1966 году возглавляемая им Ошская область была награждена орденом Ленина.

С 1968 по 1978 годы Суйумбаев А.С. работал Председателем Совета министров Киргизской ССР. Эти годы были расцветом экономики и культуры Кыргызстана.

За личный вклад в развитие страны Суйумбаев А.С. награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Суйумбаев А.С. был кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6-9 созывов, многократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В целях увековечения памяти и празднования 100-летия со дня рождения Суйумбаев А.С. внесшего огромный вклад в социально-экономическое развитие государственном уровне.

Правительству Кыргызской Республики следует образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Суйумбаев А.С. Предусмотреть выделение необходимых денежных средств из республиканского бюджета страны на юбилейные мероприятия.

Также вносим предложение присвоить выдающемуся государственному деятелю Суйумбаеву Ахматбеку Суттубаевичу высокое звание «Герой Кыргызской Республики».

С уважением,

Совет Спикеров Кыргызской Республики:

М.Ш.Шеримкулов

А.М.Матубраимов

М.Ш.Чолпонбаев

А.Э.Эркебаев

А.А.Борубаев

И.Д.Кадырбеков

М.О.Мукашев

М.А.Султанов

А.С.Тагаев

З.К.Курманов

И.А.Масалиев

А.К.Келдибеков

А.Ш.Жээнбеков

Ч.А.Турсунбеков

Д.А.Жумабеков».

Источник: vesti.kg