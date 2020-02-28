Депутат ЖК Сыдыгалиев: В предстоящих парламентских выборах деньги не будут играть роли

Парламентарий всерьез уверен, что кыргызстанцы начали осознаннее подходить к голосованию
В предстоящих парламентских выборах в Кыргызстане деньги не будут играть роли, так как граждане стали осознаннее подходить к голосованию. Такое мнение в интервью журналистам выразил депутат Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев.
- Какие партии выиграют, пока гадать рано, в политике еще будут изменения, - отметил нардеп. - Я думаю, осенью на выборах деньги не будут играть какой-либо роли, потому что у граждан растет сознательность. Они уже начали понимать, за кого стоит отдать свой голос. Поэтому особую роль будет играть влияние партии. Люди будут поддерживать политические объединения, которые ближе к народу и имеют хорошую программу.
Сыдыгалиев также отметил, что поддерживает снижение избирательного порога до 7 процентов.
Источник: vesti.kg
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