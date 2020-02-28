Кыргызстан полностью поддерживает усилия России по недопущению искажения истории ВОВ - Жээнбеков

Особо подчеркнул, что Кыргызстан с уважением относится к общей, совместной с Россией истории.

«Россия наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнёр», — подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 февраля, на церемонии открытия Перекрестного года КР в РФ и РФ в КР, состоявшейся в Государственном Кремлевском дворце в городе Москва.

Жээнбеков отметил, что открытие Перекрестного года Кыргызстана и России является выражением общих устремлений двух народов быть еще ближе.

Особо подчеркнул, что Кыргызстан с уважением относится к общей, совместной с Россией истории.

«Кыргызский народ, еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. Неоспорим тот факт, что за семь десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности», — отметил Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что прошло почти тридцать лет, как Кыргызстан стал независимым государством, но культурные, духовные, братские отношения двух народов остались неразрывными.

«Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радует, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран. Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общие культурно — духовные ценности», — отметил Жээнбеков.

Президент особо подчеркнул, что в Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения, что еще больше сближает народы двух стран.

Он добавил, что в текущем году отмечается славная страница общей истории — 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

«Наша святая обязанность — бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению», — отметил Глава государства.

Подчеркнув великую роль России в отстаивании правды о Войне, Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан полностью поддерживает усилия Президента России Владимира Путина, направленные на недопущение искажения истории Второй мировой войны.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что Кыргызстан и Россия, выражая волю своих народов, выступают единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Подчеркнув, что важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках ЕАЭС, отметил огромную роль России в процессе вступления и адаптации Кыргызстана к условиям Союза.

«Мы будем и далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзнические отношения. Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России, и ее лидера Владимира Владимировича Путина», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Обращаясь к соотечественникам в России Глава государства подчеркнул, что совместно с руководством России и других стран-членов ЕАЭС будет продолжена работа по улучшению условий их жизнедеятельности.

«Мы высоко ценим теплое отношение руководства и всего народа России к кыргызстанцам. Соотечественники вносят большой вклад в развитие нашей страны. Укрепление связей с соотечественниками — мы рассматриваем в качестве приоритетного направления», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков от имени народа Кыргызстана выразил глубокое уважение и признательность всему народу Российской Федерации, пожелал двум странам мира, процветания и благополучия.



Источник: Кабар