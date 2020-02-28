Путин о Перекрестном годе КР и РФ: Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Перекрестного года Кыргызстана и России отметил, что две страны впервые реализуют столь масштабный проект.

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Перекрестного года Кыргызстана и России отметил, что две страны впервые реализуют столь масштабный проект. «Перекрестный год России и Кыргызстан действительно большое событие для наших стран. Россию и Кыргызстан связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям. Между нашими государствами поддерживаются интенсивные политические связи, диалоги. Мы регулярно встречаемся с президентом Жээнбековым и сегодняшние наши переговоры прошли в деловом и конструктивном плане», - сказал глава России.

По словам Путина, Кыргызстан и Россия сообща работают над обеспечением региональной безопасности, по военной части, как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ. Также президент РФ отметил, что налажено взаимодействие в рамках ЕАЭС, реализовываются крупные международные проекты в горнодобывающей сфере, сфере транспорта и высоких технологии.

«Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Кыргызстан. В наших учебных заведениях продолжается подготовка квалифицированных кадров для экономики Кыргызстана. Россия нацелена на дальнейшее укрепление разноплановых связей с Кыргызстаном. Мы рассчитываем, что это поспособствует успешному проведению Перекрестного года России и Кыргызстана. Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект», - резюмировал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что Кыргызстан и Россия делают многое для сохранения общей истории Великой Отечественной войны. Кроме этого президент России сказал, что ждёт Сооронбая Жээнбекова на параде Победы в Москве.

Источник: Кабар