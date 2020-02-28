Президент Кыргызстана: Россия - наш надежный союзник и долгосрочный стратегический партнёр

«Россия - наш надежный союзник и долгосрочный стратегический партнёр», - сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня на церемонии открытия Перекрестного года Кыргызстана и России.

Мероприятие проходит в Государственном Кремлёвском дворце.

«В этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории - 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша святая обязанность – бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Велика роль России в отстаивании правды о Войне. Мы полностью поддерживаем усилия Владимира Владимировича Путина, направленные на недопущение искажения истории Второй мировой войны», - подчеркнул президент.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан суверенное государство, самостоятельный субъект международных отношений. Российская Федерация сегодня – мировая держава, которая имеет внушительный вес на международной арене.

«Россия - наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнёр. Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это, прежде всего, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках ЕАЭС», - подчеркнул он и отметил огромную роль России в процессе вступления и адаптации КР к условиям ЕАЭС.

Глава государства особо акцентировал на том, что Кыргызстан будет и далее укреплять дружбу двух народов, развивать долгосрочные союзнические отношения.

«Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России, и ее лидера Владимира Владимировича Путина», - сказал Жээнбеков.

Источник: Кабар