Жээнбеков: Перекрестный год Кыргызстана и России является выражением общих стремлений наших народов быть еще ближе

«Сегодняшнее событие является выражением общих стремлений наших народов быть еще ближе», - сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня на церемонии открытия Перекрестного года Кыргызстана и России.
Мероприятие проходит в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Президент отметил, что Кыргызстан с уважением относится к общей, совместной с Россией истории.
По его словам, кыргызский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России.
«Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. Неоспорим тот факт, что за семь десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности. Прошло почти тридцать лет, как Кыргызстан стал независимым государством. Но культурные, духовные, братские отношения наших народов остались неразрывными. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радует, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран», - сказал Жээнбеков.
Глава Кыргызстана подчеркнул, что совместными усилиями удалось сохранить наработанные веками общие культурно-духовные ценности.
«В Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. Это еще больше сближает наши народы», - отметил Жээнбеков.
Источник: Кабар
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