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Сооронбай Жээнбеков встретился с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в городе Москва встретился с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам совместной повестки, в том числе по вопросам региональной безопасности, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность принятия совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам, выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с российской стороной по всем направлениям.

Также выразил благодарность Дмитрию Медведеву за поддержку инициатив, направленных на углубление совместного взаимодействия.

Дмитрий Медведев подчеркнул высокий уровень сотрудничества двух стран. Он добавил, что и далее готов вносить свой вклад в укрепление кыргызско-российских отношений.

Также отметил позитивное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе и ОДКБ.

Источник: Кабар

           

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