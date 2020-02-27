Как правительство Омурбека Текебаева пиарит

Информация о бишкекской городской конференции партии «Ата Мекен», состоявшейся в минувшие выходные, стала бы обычной, проходной, коротко живущей новостью, если бы не вмешательство пресс-службы правительства.

Информация о бишкекской городской конференции партии «Ата Мекен», состоявшейся в минувшие выходные, стала бы обычной, проходной, коротко живущей новостью, если бы не вмешательство пресс-службы правительства.

Во вторник отдел информационного обеспечения аппарата исполнительной власти распространил пресс-релиз, где в первом абзаце грозно предупредил, что «премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику с Омурбеком Текебаевым, выступившим с эмоциональной речью о ситуации в стране». Дальше можно было не читать. «Цель» была достигнута. Все бросились искать речь Омурбека Текебаева, читать заявления партии после городской партконференции, переспрашивать друг у друга, что же такого сказал лидер «Ата Мекена». В общем, благодаря пресс-службе премьер-министра вокруг «Ата Мекена» возник инфошум. А правительство и лично глава кабмина получили очередную внушительную порцию критики, против которой аргументы пресс-службы выглядят, мягко говоря, не убедительными.

Как не пытаются правительственные чиновники увернуться от ответственности и списать все проблемы на тяжелое наследство, ничего у них не получается. Потому что у народа позиция однозначная – раз занял должность, будь добр, решай и соответствуй. Если не можешь, то уходи в отставку. Мухаммедкалый Абылгазиев стал премьер-министром почти два года назад. По меркам современной кыргызской истории его можно считать премьером — долгожителем. Но, вопреки логике, длительное нахождение во главе исполнительной власти вовсе не означает, что Абылгазиев эффективный премьер-министр. По сути, у правительства всего две главные задачи – повышение благосостояния населения и увеличение темпов роста экономики, которые прямо сказываются на состоянии здравоохранения, образования и так далее. Насколько успешно правительство Абылгазиева с ними справляется, можно судить хотя бы по последнему социологическому исследованию Международного республиканского института, которое проводилось менее трех месяцев назад. В списке имен, которые упоминались при ответах на вопрос «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего?», Мухаммедкалыя Абылгазиева просто нет. Даже с минимальным процентом. Самые разные политики есть, в том числе и бывшие премьер-министры, а фактически третьего лица в государстве — нет.

Возвращаясь к Текебаеву. Пиар его выступления пресс-службой правительства может иметь несколько объяснений. Например, из области конспирологии: на самом деле, именно «Ата Мекен» — партия власти и пиар Текебаева — это такой закрученный политтехнологический ход, направленный, как на «раскрутку» Омурбека Чиркешовича как оппозиционного политика, так и на то, чтобы еще больше «утопить» Абылгазиева, которому в «Белом доме» готовят смену.

Или вот еще: Текебаев лично договорился с кем-то из сотрудников пресс-службы, ответственным за пресс-релизы, чтобы таким образом привлечь внимание к прошедшей партконференции атамекеновцев. По-любому дешевле, чем проплачивать СМИ публикацию материалов о мероприятии.

И, наконец, наиболее вероятное объяснение, мягко говоря, опрометчивого шага пресс-службы премьера – это то, что в аппарате правительства просто нет специалистов по пиар-технологиям.

Но в любом случае наибольшую выгоду от ситуации получил именно Текебаев.

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Источник: Элгезит