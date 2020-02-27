Аскар Акаев поздравил Бекболота Талгарбекова с днем рождения

На днях в Кыргызстан прилетел один из помощников бывшего президента и передал написанное от руки письмо, а также книги имениннику

На днях в Кыргызстан прилетел один из помощников бывшего президента и передал написанное от руки письмо, а также книги имениннику

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев поздравил с 65-летием лидера «Народного парламента» Бекболота Талгарбекова.

Как рассказал Vesti.kg сам именинник, бывший глава государства передал ему поздравительное письмо и подарки.

- На днях приехал один из помощников Акаева, - говорит Талгарбеков. - Он передал мне письмо и книги из серии ЖЗЛ: Александр ll и Гейдар Алиев.

В своем письме Акаев отметил, что у Талгарбекова есть возможность внести свой вклад в развитие страны, что подтверждается его программой, которую он недавно обнародовал.

«Если руководство страны использует эту программу, то Кыргызстан начнет процветать, и граждане станут жить лучше. Пусть бог даст тебе здоровья и сил! Ты сегодня нужен своему народу. Еще раз сердечно поздравляю с днем рождения», - говорится в заключении письма.

Источник: vesti.kg